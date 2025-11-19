Еще несколько улиц в Рязани 19 ноября останутся без холодной воды

Еще несколько улиц в Рязани 19 ноября останутся без холодной воды. Об этом сообщили в соцсетях «Водоканала».

На улице Трудовой, у дома № 14/42, проведут ремонт водопровода. Из-за этого с 13:00 до 19:00 19 ноября холодной воды не будет по адресам:

улица Ломоносова, дома №№ 7, 7а, 23;

улица Рытикова, дома №№ 2, 3, 5/27;

улица Трудовая, дома №№ 5/8, 12/19, 14/42, 16/29.

Отмечается, что сводка может пополняться в случае аварий.

Ранее сообщалось, что в Рязани массово отключат воду 19 ноября. Со списком адресов можно ознакомиться тут и тут.