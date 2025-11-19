Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 19
Чтв, 20
Птн, 21
ЦБ USD 81.05 -0.08 19/11
ЦБ EUR 93.93 -0.49 19/11
Нал. USD 81.30 / 81.25 19/11 13:05
Нал. EUR 94.11 / 94.70 19/11 13:05
Еще несколько улиц в Рязани 19 ноября останутся без холодной воды
Еще несколько улиц в Рязани 19 ноября останутся без холодной воды. Об этом сообщили в соцсетях «Водоканала».

На улице Трудовой, у дома № 14/42, проведут ремонт водопровода. Из-за этого с 13:00 до 19:00 19 ноября холодной воды не будет по адресам:

  • улица Ломоносова, дома №№ 7, 7а, 23;
  • улица Рытикова, дома №№ 2, 3, 5/27;
  • улица Трудовая, дома №№ 5/8, 12/19, 14/42, 16/29.

Отмечается, что сводка может пополняться в случае аварий.

Ранее сообщалось, что в Рязани массово отключат воду 19 ноября. Со списком адресов можно ознакомиться тут и тут.