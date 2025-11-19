Дом на Затинной, который должны были расселить в 2024 году, передумали сносить

Дом № 24 на улице Затинной в Рязани, который должны были расселить в 2024 году, передумали сносить. Горадминистрация отменила свое распоряжение о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу, документ опубликован в газете «Рязанские ведомости».
Распоряжение датировано 2 октября. Оно принято на основании заключения межведомственной комиссии по признанию помещений жилыми или непригодными для проживания от 9 сентября 2025 года.
Четырехквартирный дом № 24 на улице Затинной был построен в конце 19 века и признан аварийным в 2013 году. Ранее его планировалось расселить в 2024 году. О нем редакция РЗН. Инфо писала в 2024 году.
В доме на момент публикации материала, проживали несколько семей, несмотря на крайне изношенное состояние здания: фундамент просел, стены покосились, в подвальном помещении скапливается влага, перекрытия и стропильная система находились в аварийном состоянии. Капремонт в доме в последний раз проводился в 1966 году.