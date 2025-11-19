Для рязанцев выпустили метеопредупреждение

19 ноября на территории Рязанской области ожидается понижение среднесуточной температуры воздуха на пять и более градусов по сравнению с предыдущими сутками, прогнозируют переход значений через 0 градусов в сторону отрицательных. Местами будет гололедица.