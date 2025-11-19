Axios: Уиткофф отложил встречу с Зеленским в Турции

Со ссылкой на украинские и американские официальные лица отмечается, что Уиткофф должен был встретиться с Зеленским 19 ноября в Турции, но отложил поездку. Причины такого решения неизвестны. Напомним, Зеленский заявил, что посетит Турцию 19 ноября для активизации переговоров с РФ. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что представителей России не будет в Стамбуле 19 ноября. Москва не получала от Киева информации о намерении возобновить переговоры.

