Жители Канищева пожаловались на вандалов

Жители Канищева пожаловались на вандалов. Об этом сообщили в телеграм-канал «RZN LIFE». На фото, опубликованных очевидцами, видно, что таблички и качели на площадке разрисованы граффити черного цвета. Также буква «В» в зеленой скульптуре в виде названия района отломана и повалена.