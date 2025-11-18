Зеленский заявил, что посетит Турцию для активизации переговоров с Россией

Владимир Зеленский заявил о проведении встреч в Турции для «активизации переговоров». Пост об этом 18 ноября опубликован у него в Telegram-канале.
Как заявил Зеленский, встречи пройдут в Турции 19 ноября.
«Готовим активизацию переговоров, и у нас есть наработанные решения, которые мы предложим партнерам», — написал он.
Также Зеленский отметил, что Киев работает над возобновлением обмена пленными.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал РИА Новости, что представителей России не будет в Стамбуле 19 ноября. Москва не получала от Киева информации о намерении возобновить переговоры, добавил он.
Песков подчеркнул, что российский лидер Владимир Путин открыт для разговора, если Уиткофф или представители правительства Турции посчитают необходимым проинформировать о встречах в Стамбуле.