Зеленский заявил, что посетит Турцию для активизации переговоров с Россией

Встречи пройдут в Турции 19 ноября. «Готовим активизацию переговоров, и у нас есть наработанные решения, которые мы предложим партнерам», — написал он. Также Зеленский отметил, что Киев работает над возобновлением обмена пленными. При этом агентство Рейтер сообщало, что спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф собирается посетить Турцию 19 ноября. Утверждалось, что он будет участвовать в переговорах с Владимиром Зеленским. Дмитрий Песков заявил, что представителей России не будет в Стамбуле 19 ноября. Москва не получала от Киева информации.

Владимир Зеленский заявил о проведении встреч в Турции для «активизации переговоров». Пост об этом 18 ноября опубликован у него в Telegram-канале.

Как заявил Зеленский, встречи пройдут в Турции 19 ноября.

«Готовим активизацию переговоров, и у нас есть наработанные решения, которые мы предложим партнерам», — написал он.

Также Зеленский отметил, что Киев работает над возобновлением обмена пленными.

При этом агентство Рейтер сообщало, что спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф собирается посетить Турцию 19 ноября. Утверждалось, что он будет участвовать в переговорах с Зеленским.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал РИА Новости, что представителей России не будет в Стамбуле 19 ноября. Москва не получала от Киева информации о намерении возобновить переговоры, добавил он.

Песков подчеркнул, что российский лидер Владимир Путин открыт для разговора, если Уиткофф или представители правительства Турции посчитают необходимым проинформировать о встречах в Стамбуле.