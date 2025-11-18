Рязань
Врачи провели сложную операцию рязанке с разрывом аорты
Врачи провели сложную операцию рязанке с разрывом аорты. Об этом 18 ноября сообщили в соцсетях ОКБ.

68-летнюю женщину ночью доставили в больницу с начинающимся разрывом аорты. Она поступила с жалобами на боли в животе.

При обследовании обнаружили аневризму [расширение или выпячивание стенки кровеносного сосуда. — прим. ред.], которая уже начала рваться. Причем разрыв происходил в направлении живота, а не под спину. Отмечается, что это жизнеугрожающее состояние: летальность в течение суток в таких случаях достигает 50%.

Операцию проводили под местной анестезией. Использование общего наркоза у таких пациентов опасно, уточнили в посте.

Сказано, что операция была непростой. У пациентки была одна почка, а положение аневризмы оказалось нестандартным. Врачи тщательно рассчитывали, где делать отверстия для установки графта, чтобы не перекрыть другие важные сосуды и сохранить кровоток.

Операция прошла успешно. Пациентка чувствует себя удовлетворительно, прошла курс реабилитации и уже выписана.