В ВТБ спрогнозировали высокую инфляцию до 2026 года

Повышение внутренней эффективности предприятий станет ключевым фактором для поддержания конкурентоспособности экономики в условиях высоких ставок и ограниченного доступа к внешнему капиталу, а смягчение денежно-кредитной политики даст стимул для активизации инвестиций. Такой вывод сделали участники макросессии Инвестиционного форума ВТБ «РОССИЯ ЗОВЕТ! Краснодар».

По оценке экспертов, показатель инфляции по итогам 2025 года станет чуть выше 7%, а в 2026 году снизится до 5,5%, что выше целевого уровня Банка России. При этом экономический рост, по словам члена правления банка Виталия Сергейчука, должен быть сбалансированным.

«Экономика — это не стометровка, а марафон. Важно соизмерять свои возможности и ресурсы на длинной дистанции. В текущих условиях сбалансированный рост — это около 1,5% ВВП, к чему мы, наверное, аккуратно возвращаемся», — отметил он.

Как подчеркнули участники дискуссии, новые инвестиционные возможности будут прежде всего связаны с развитием промышленности, локализацией производств и технологической модернизацией.

Именно повышение внутренней эффективности предприятий, по их мнению, станет ключевым фактором для поддержания конкурентоспособности экономики в условиях повышенных ставок и ограниченного доступа к внешнему капиталу. Необходимость повышения производительности труда обусловлена и низкой безработицей, ставящей «рекорд за рекордом», отметил Виталий Сергейчук.

Отдельное внимание на форуме уделили роли бизнеса в повышении качества жизни населения.

«Повышение производительности труда и развитие территорий — это взаимосвязанные процессы. Когда бизнес вкладывается в благоустройство, социальную инфраструктуру, создание комфортных условий для жизни и работы — выигрывает вся экономика. Современная городская среда формирует у людей чувство стабильности, уверенности и желания работать лучше. Такой подход позволяет регионам удерживать людей. Поэтому мы рассматриваем девелопмент не только как бизнес, но и как инструмент социально-экономического развития регионов», — подчеркнул вице-президент по управлению проектами ГК DOGMA Никита Колесниченко.