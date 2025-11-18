В управление ветеринарии Рязани не поступала информация о мертвых белках в ЦПКиО

«Информация о гибели белки в ЦПКиО к нам не поступала. Специалисты ветеринарной службы не выезжали на место и пробы не отбирали», — написали в управлении.

В управление ветеринарии Рязани не поступала информация о мертвых белках в ЦПКиО. Об этом РЗН. Инфо сообщили в ведомстве 18 ноября.

Ранее рязанцы заметили в ЦПКиО мертвую белку.