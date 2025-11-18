В Свердловской области мужчина с гранатой взял женщину и ребенка в заложники

В Первоуральске Свердловской области мужчина с гранатой взял женщину и ребенка в заложники. Об этом сообщила «КП-Екатеринбург».

Инцидент произошел вечером 17 ноября в доме № 8 на улице Малышева. По данным издания, пьяный 52-летний мужчина взял в заложники женщину и ребенка. Он угрожал взорвать дом гранатой.

На месте происшествия работали представители МВД и Росгвардии. По данным «КП-Екатеринбург», сотрудники полиции вступили с мужчиной в диалог и пригласили его мать.

В итоге злоумышленника задержали . Силовикам пришлось эвакуировать целый подъезд. Местные жители также отгоняли от эпицентра автомобили, указано в публикации.

Как стало известно «КП-Екатеринбург» дебоширом оказался ранее судимый 52-летний Азат Ф. Ранее его привлекали к ответственности за «Умышленное причинение вреда здоровью», «Грабеж», «Разбой».

Мужчину отвезли в дежурную часть территориального ОВД для допроса. Никаких криминальных предметов, по данным издания, у него не было.

Фото и видео: «КП-Екатеринбург»