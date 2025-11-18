В Рязанском районе достроили дома для переселения граждан из аварийного жилья

В поселке Листвянка завершили строительство многоквартирных домов, предназначенных для переселения граждан из аварийного жилья Рязанского района. Об этом 17 ноября сообщили в соцсетях регионального Госстройнадзора. Отмечается, что к переезду в новые квартиры с отделкой готовятся 65 семей. В помещениях есть санитарно-техническое оборудование, газовые плиты и индивидуальное отопление. Во дворе установлены детские и спортивные площадки. Также есть места для парковки.

В поселке Листвянка завершили строительство многоквартирных домов, предназначенных для переселения граждан из аварийного жилья Рязанского района. Об этом 17 ноября сообщили в соцсетях регионального Госстройнадзора.

Отмечается, что к переезду в новые квартиры с отделкой готовятся 65 семей. В помещениях есть санитарно-техническое оборудование, газовые плиты и индивидуальное отопление.

Во дворе установлены детские и спортивные площадки. Также есть места для парковки.

Фото взято из группы Госстройнадзора Рязанской области в «ВК»