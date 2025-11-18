В Рязанской области зафиксировали новый температурный рекорд с 2015 года

В Сараях зафиксировали новый температурный рекорд с 2015 года. Об этом пишет ИД «Пресса» со ссылкой на руководителя местной метеостанции Наталью Хаустову.

