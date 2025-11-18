В Рязанской области заболеваемость ОРВИ выросла на 14%

С 10 по 16 ноября число заболевших ОРВИ составило 4 467 человек. Это выше уровня предыдущей недели на 14%. Среди заболевших жители областного центра составляют 76,5%. Отмечается, что лабораторный мониторинг пока выявляет вирусы негриппозной этиологии. Кроме того, на прошлой неделе на территории региона зарегистрировано 18 случаев COVID-19.