В Рязанской области проверили предприятие по производству свинины
В Рязанской области проверили предприятие, которое занимается убоем животных. Об этом сообщил региональный Россельхознадор. Ветеринарное управление изучило его работу, чтобы убедиться, что оно соответствует всем необходимым требованиям. Проверка прошла по заявке компании в системе «Цербер». В результате обследования предприятие получило разрешение на поставку свинины и мясных продуктов в страны Евразийского экономического союза. В ноябре 2025 года оно было внесено в специальный реестр для таможенных операций.

