В Рязанской области пройдет рейд «Пешеход»
Рейд пройдет во вторник, 18 ноября. Экипажи дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции будут нести службу в наиболее оживленных местах, для которых характерны частые нарушения ПДД со стороны пешеходов. Цель профилактического мероприятия — снижение ДТП с участием пешеходов.
Во вторник, 18 ноября, сотрудники Госавтоинспекции проведут в Рязанской области рейд «Пешеход». Об этом сообщили в соцсетях регионального ведомства.
Экипажи дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции будут нести службу в наиболее оживленных местах, для которых характерны частые нарушения ПДД со стороны пешеходов.
Цель профилактического мероприятия — снижение ДТП с участием пешеходов.