В Рязанской области ожидаются заморозки и мокрый снег
19 ноября в области будет облачно. Ночью ожидается небольшой дождь, мокрый снег. Днем осадков не будет. Местами прогнозируют гололедицу. Ветер будет западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит −2…−3°С, днем — −1…−4°С.
Опубликован прогноз погоды на 19 ноября в Рязанской области. Его разместили на сайте регионального ЦГМС.
