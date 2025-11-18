В Рязанской области ожидаются заморозки и мокрый снег

19 ноября в области будет облачно. Ночью ожидается небольшой дождь, мокрый снег. Днем осадков не будет. Местами прогнозируют гололедицу. Ветер будет западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит −2…−3°С, днем — −1…−4°С.