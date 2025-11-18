В Рязанской области мужчина убил приятеля

По данным следствия, в ночь с 14 на 15 ноября 2025 года потерпевший находился в компании своих знакомых, с которыми распивал спиртные напитки. В это время между ним и подозреваемым произошел словесный конфликт, в ходе которого произошла драка. Последний нанес множественные удары ножом в область грудной клетки потерпевшего. От полученных повреждений 37-летний мужчина скончался на месте, а преступник покинул место происшествия на такси.

Подозреваемый установлен и задержан. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.