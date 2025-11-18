В Рязанской области мужчина обокрал пенсионерку

В отдел обратилась 85-летняя жительница Новомичуринска и сообщила, что в супермаркете пропал ее кошелек, в котором хранилось 10 тысяч рублей. Оперативники выяснили, что какой-то мужчина вел себя странно, потратил некоторое время на выбор товаров, а затем внезапно оставил покупки в зале и вышел на улицу. К краже оказался причастен 41-летний местный житель. Возбуждено уголовное дело.

