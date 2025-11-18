В Рязани завершили ремонт дворовых территорий на улице Керамзавода

В Рязани на улице Керамзавода завершился ремонт дворовых территорий возле домов № 35 и 37. Об этом сообщили на сайте администрации города. В ходе ремонта была уложена новая асфальтовая покрытие на проездах и тротуарах, обновлен бордюрный камень, а также отремонтированы подходы к подъездам домов. По просьбе жителей особое внимание было уделено улучшению работы ливневой канализации и отведению воды с дворовых территорий. Гарантия на выполненные работы составляет 5 лет.

Фото: Администрация Рязани