В Рязани троллейбус № 13 возобновил движение по маршруту

Движение троллейбуса возобновлено по прежнему маршруту с 18 ноября. Напомним, изменения вводились из-за капремонта теплотрассы в районе дома № 25 на улице Есенина. Движение общественного транспорта организовывали по измененной схеме.