В Рязани сухое дерево, которое ДБГ обещало срубить в 2024 году, упало на машину

Согласно ответу Дирекции благоустройства города, который прислали через платформу обращений, спил сухих деревьев, на которые она пожаловалась, «будет произведен в летний период 2024 года в связи с большим объемом работ». Работы, судя по фото с деревом на припаркованном авто, так и не были выполнены. Сухостой упал на машину в пятницу, 14 ноября.

В Рязани сухое дерево, которое ДБГ обещало срубить из-за аварийности летом 2024 года, упало на автомобиль. Об этом РЗН. Инфо сообщила рязанка, которая обращалась по вопросу ликвидации сухостоев на улице Скоморошинской, близ дома № 10.

Работы, судя по фото с деревом на припаркованном авто, так и не были выполнены. Сухостой упал на машину в пятницу, 14 ноября.

«К счастью, в машине никого не было, но это дорога в школу для десятков школьников. Планируется ли спил деревьев или будем ждать более серьезных последствий», — спросила девушка.