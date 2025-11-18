В Рязани скорая спасла 12-летнего ребенка с анафилактическим шоком

Отмечается, что мальчика угостил орехами друг, когда они возвращались домой с тренировки. У мальчика возник анафилактический шок. Прибывшие на место фельдшеры установили, что у ребенка был сильный отек лица и языка, тошнота, чувство нехватки воздуха. Пациент побледнел, у него упало давление. Состояние ребенка врачи оценивали как тяжелое. Фельдшеры сделали инъекции адреналина, капельницу с препаратом, повышающим давление. Состояние мальчика стабилизировали. Пациента доставили в стационар. Сейчас ребенок проходит курс лечения, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

В Рязани скорая спасла 12-летнего ребенка с анафилактическим шоком. Об этом 18 ноября сообщили в соцсетях регионального минздрава.

Отмечается, что мальчика угостил орехами друг, когда они возвращались домой с тренировки. У ребенка возник анафилактический шок.

Прибывшие на место фельдшеры установили, что у школьника был сильный отек лица и языка, тошнота, чувство нехватки воздуха. Пациент побледнел, у него упало давление. Состояние ребенка врачи оценивали как тяжелое.

Фельдшеры сделали инъекции адреналина, капельницу с препаратом, повышающим давление. Состояние мальчика стабилизировали.

Пациента доставили в стационар. Сейчас ребенок проходит курс лечения, его жизни и здоровью ничего не угрожает.