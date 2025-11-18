В Рязани произошло ДТП с пострадавшим

ДТП произошло 17 ноября, примерно в 14:20, около дома № 24 по улице Загородная. По предварительной информации полицейских, 45-летний житель Рязанского района, управляя автомобилем «Киа Церато», столкнулся с «Ниссан Кашкай», за рулем которого был 34-летний местный житель. Водитель «Ниссана» получил травмы. Пострадавшему оказана медпомощь. Полицейские проводят проверку и устанавливают обстоятельства происшествия.

