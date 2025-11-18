В Рязани на Славянском проспекте сбили человека

В Рязани на Славянском проспекте произошло ДТП. Об этом сообщается в telegram-канале «Топор. Рязань». Очевидцы уточняют, что в результате аварии сбили человека. «Лежал на асфальте. Рядом были две машины на аварийке и пару человек рядом», — говорится в сообщении. Официальной информации пока не поступало.