В Рязани на Славянском проспекте сбили человека
В Рязани на Славянском проспекте произошло ДТП. Об этом сообщается в telegram-канале «Топор. Рязань». Очевидцы уточняют, что в результате аварии сбили человека. «Лежал на асфальте. Рядом были две машины на аварийке и пару человек рядом», — говорится в сообщении. Официальной информации пока не поступало.
В Рязани на Славянском проспекте произошло ДТП. Об этом сообщается в telegram-канале «Топор. Рязань».
Очевидцы уточняют, что в результате аварии сбили человека.
«Лежал на асфальте. Рядом были две машины на аварийке и пару человек рядом», — говорится в сообщении.
Официальной информации пока не поступало.
Фото: Топор. Рязань