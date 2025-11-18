В Рязани мэрия пожаловалась на учеников, ломающих перегородки в школьном туалете

Родители ученика школы № 9/31 заявили, что поломку не устраняют около двух месяцев. «На начало учебного года все туалеты были исправны. Но, к сожалению, ученики неоднократно ломали перегородки в мужском туалете на первом этаже. Школа оперативно устраняла поломки, а сейчас готовится к установке новых перегородок», — рассказали в администрации. Также сообщили, что на время ремонта учащиеся используют туалеты на втором и третьем этажах. Найти местных вандалов не удастся из-за того, что в туалетах запрещена установка камер — видеонаблюдение ведется только за коридором, отмечается в сообщении.

Рязанская горадминистрация пожаловалась на учеников, ломающих перегородки в школьном мужском туалете. Соответствующий комментарий появился в соцсетях.

Родители ученика школы № 9/31 заявили, что поломку не устраняют около двух месяцев.

Первый комментарий с фотографиями школьного туалета, где два унитаза стоят без перегородок и дверей, появился под постами губернатора Павла Малкова 26 сентября. На него 1 октября в мэрии ответили, что руководству школы не удалось выяснить, кто из учащихся сломал двери в мужском туалете.

«Сотрудники школы устранят неполадки в ближайшее время. Сейчас ведутся подготовительные работы для ремонта перегородок в мужском туалете», — пообещали в горадминистрации.

10 ноября, спустя полтора месяца после первого комментария, рязанец оставил новый. Он заявил, что перегородки все еще не починили, и предложил вычислить ученика, который сломал их, через камеры, которые установлены напротив туалета. 18 ноября мэрия отреагировала на новое обращение.

«На начало учебного года все туалеты были исправны. Но, к сожалению, ученики неоднократно ломали перегородки в мужском туалете на первом этаже. Школа оперативно устраняла поломки, а сейчас готовится к установке новых перегородок», — рассказали в администрации.

Также власти сообщили, что на время ремонта учащиеся используют туалеты на втором и третьем этажах. Найти местных вандалов не удастся из-за того, что в туалетах запрещена установка камер — видеонаблюдение ведется только за коридором, отмечается в сообщении.