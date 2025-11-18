В Рязани массово отключили холодную воду

Из-за ремонтных работ c 09:30 до 17:00 18 ноября холодную воду отключили: в поселке Божатково, с дома № 79 по дом № 195 (нечетная сторона) и с дома № 80 до дома № 194 (четная сторона); на улице Ленпоселок (поселок Соколовка), дома №№ 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. С 09:00 до 17:00 холодной воды не будет по адресу: улица 1-го Мая, с дома № 1 по дом № 77 (частный сектор). С 09:30 до 16:00 отключили воду на улице Высоковольтной, дома №№ 37 корпус 1, 37 корпус 2, 37 корпус 3. В поселке Ворошиловка до 17:00 снизят подачу ресурса.