Студенты РТК мечтают стать мастерами в компании «Зелёный сад — наш дом...
Успешное сотрудничество девелопера и Рязанского техноло...
29 октября 15:06
2 295
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
8 144
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
7 185
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
7 766
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Из-за ремонтных работ c 09:30 до 17:00 18 ноября холодную воду отключили: в поселке Божатково, с дома № 79 по дом № 195 (нечетная сторона) и с дома № 80 до дома № 194 (четная сторона); на улице Ленпоселок (поселок Соколовка), дома №№ 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. С 09:00 до 17:00 холодной воды не будет по адресу: улица 1-го Мая, с дома № 1 по дом № 77 (частный сектор). С 09:30 до 16:00 отключили воду на улице Высоковольтной, дома №№ 37 корпус 1, 37 корпус 2, 37 корпус 3. В поселке Ворошиловка до 17:00 снизят подачу ресурса.

В Рязани массово отключили холодную воду. Об этом сообщили в пресс-службе «Водоканала».

Из-за ремонтных работ c 09:30 до 17:00 18 ноября холодную воду отключили:

  • в поселке Божатково, с дома № 79 по дом № 195 (нечетная сторона) и с дома № 80 до дома № 194 (четная сторона);
  • на улице Ленпоселок (поселок Соколовка), дома №№ 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15.

С 09:00 до 17:00 холодной воды не будет по адресу:

  • улица 1-го Мая, с дома № 1 по дом № 77 (частный сектор).

С 09:30 до 16:00 отключили воду на улице Высоковольтной, дома №№ 37 корпус 1, 37 корпус 2, 37 корпус 3.

В поселке Ворошиловка до 17:00 снизят подачу ресурса.