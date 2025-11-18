В России предложили ужесточить наказание для женщин за тяжкие преступления

Межрегиональная организация «Отцы рядом» потребовала ужесточить наказание за тяжкие преступления против женщин после трагедии в Балашихе, где мать убила и расчленила сына. Председатель Иван Курбаков связал это с системными проблемами в защите прав детей, указывая на халатность органов опеки, недостатки работы уполномоченных и судебную практику, позволяющую избежать строгого наказания. Курбаков требует пересмотреть запрет на пожизненное заключение для женщин-преступниц и тщательно расследовать действия должностных лиц, участвовавших в деле. Общественники опасаются, что мать направят на принудительное лечение вместо тюрьмы, что не обеспечит должной строгости. Эта трагедия должна стать толчком к реформе защиты прав детей.

Межрегиональная общественная организация «Отцы рядом» выступила с требованием ужесточить наказание за особо тяжкие преступления против женщин. Это заявление стало реакцией на ужасный инцидент в Балашихе, где мать жестоко расправилась со своим сыном, расчленив его и пытаясь избавиться от останков, передает «Абзац».

Председатель организации Иван Курбаков подчеркнул, что данная трагедия является следствием системного кризиса в сфере защиты прав детей. Он указывает на халатность органов опеки и попечительства, а также на недостатки в работе уполномоченных по правам ребенка и судебной практике, которая может позволить преступнице избежать строгого наказания.

Курбаков настаивает на пересмотре существующего запрета на пожизненное лишение свободы для женщин, совершивших подобные преступления, считая это ошибочным. Он требует тщательного расследования действий должностных лиц органов опеки и попечительства в Балашихе и привлечения виновных к ответственности. Общественники выражают опасения, что вместо тюремного заключения мать может быть направлена на принудительное лечение, что не обеспечит должной строгости наказания. Курбаков подчеркивает, что трагедия должна послужить началом реформы защиты прав детей в России.

Напомним, 16 ноября в Гольяновском пруду Москвы нашли рюкзак с головой ребёнка. Следствие установило, что шестилетнего мальчика убила мать, которая состояла на учёте у психиатра и, по данным СМИ, употребляла запрещённые вещества.