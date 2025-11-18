В Минобороны рассказали о потерях ВСУ за сутки

Отмечается, что украинская армия лишилась до 1290 боевиков. ВС РФ сорвали попытку контратаки ВСУ у Благодатовки Харьковской области для прорыва кольца окружения. ПВО сбила три управляемые авиабомбы и 206 беспилотников.