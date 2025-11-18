В День студента в рязанских магазинах продавали алкоголь, несмотря на запрет

В Международный день студента, 17 ноября, в рязанских магазинах продавали алкоголь, несмотря на запрет. Полицейские проверили ряд магазинов и торговых павильонов и установили восемь нарушений. Из оборота изъято 10 литров алкогольных напитков. Нарушения нашли в магазинах областного центра, расположенных на улицах Зубковой и Юбилейная, двух торговых точках в селе Дядьково Рязанского района, а также в Рыбном, Ряжске, Пронском районе, рабочем поселке Тума Клепиковского района. Возбуждены административные дела по части 3 статьи 14.16 КоАП РФ (Продажа алкогольной продукции без документов, удостоверяющих легальность ее производства и оборота).

В Рязани в кафе на улице Культуры торговали спиртным без лицензии. Из незаконного оборота изъяли 10 литров алкогольных напитков.