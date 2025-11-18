В Белгородской области пропал «особо опасный» 18-летний военный

В Белгородской области разыскивают 18-летнего военнослужащего Евгения Ситникова. Об этом сообщили в телеграм-канале «Осторожно, новости».

Местные СМИ распространили ориентировку, в которой указано, что молодой человек может представлять опасность для окружающих.

По информации, поступившей от родственников, они осведомлены о его исчезновении, однако не располагают дополнительными сведениями. Предполагается, что Ситников может находиться в Шебекинском районе.