Стало известно, сколько потратили партии на выборы в Рязоблдуму

Лидером по объему средств стала партия «Новые люди». В избирательный фонд поступило 39 миллионов 923 тысячи 200 рублей, из которых не истратили — 20 тысяч. «Единая Россия» затратила 25 миллионов 970 тысяч 595 рублей из средств партии. ЛДПР — 7 миллионов 570 тысяч 400 рублей. КПРФ израсходовала 3 миллиона 690 тысяч 894 рубля, а партия «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» — 2 миллиона 539 тысяч 718 рублей. Партия пенсионеров за справедливость получила добровольные пожертвования граждан и юридических лиц и собрала 380 тысяч рублей.

Партии представили итоговые финансовые отчеты о поступлениях средств и расходах в ходе предвыборной кампании. Документы опубликовали на сайте газеты «Рязанские ведомости».

Наименьшую сумму на предвыборную кампанию затратила партия «Коммунисты России». В фонд поступило 5 тысяч рублей, израсходовано — 4 тысячи 517 рублей.

Каждая из партий наибольшую сумму от общего объема полученных денег затратила на выпуск и распространение агитационных материалов.

Напомним, выборы в Рязоблдуму проходили с 12 по 14 сентября, итоги опубликовали 15 сентября.