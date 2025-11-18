Стало известно, где построят падел-теннис центр в Рязани

Стало известно, где построят падел-теннис центр в Рязани. Об этом 18 ноября сообщили «Рязанские ведомости».

По данным газеты, новый спортобъект появится на территории Дворца детского творчества. Он разместится в некапитальном быстровозводимом строении с двумя открытыми и двумя крытыми кортами, раздевалками, релакс-зоной.

Отмечается, что строительство центра начали за счет спонсорских средств. Заказчик — региональное отделение Федерации падела России. Завершить строительство планируют в первом квартале 2026 года.

Ранее сообщалось, что в Рязанской области появится падел-центр.

Справка:

Падел — модный ныне командный (парный) вид спорта. В нем сочетаются элементы сквоша и тенниса.

Фото: «Рязанские ведомости»