Сбой Cloudflare вызвал глобальные проблемы с интернет-сервисами

В компании Cloudflare, которая предоставляет услуги для многих интернет-сайтов, произошел сбой. Представители компании сообщили, что знают о проблеме и работают над ее решением. Подробности будут опубликованы позже. Накануне сбоя Cloudflare предупреждала о плановом техническом обслуживании в своем центре в Сантьяго, которое должно было занять три часа. Из-за неполадок пользователи начали сообщать о проблемах с популярными сервисами, такими как Spotify, «Яндекс Музыка», соцсеть X и Amazon. Также наблюдаются сбои в работе ИИ-сервисов OpenAI, включая ChatGPT.

В компании Cloudflare, которая предоставляет услуги для многих интернет-сайтов, произошел сбой. Об этом пишет РБК.

Представители компании сообщили, что знают о проблеме и работают над ее решением. Подробности будут опубликованы позже.

Накануне сбоя Cloudflare предупреждала о плановом техническом обслуживании в своем центре в Сантьяго, которое должно было занять три часа.

Из-за неполадок пользователи начали сообщать о проблемах с популярными сервисами, такими как Spotify, «Яндекс Музыка», соцсеть X и Amazon. Также наблюдаются сбои в работе ИИ-сервисов OpenAI, включая ChatGPT.