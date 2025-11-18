Рязань
Сбой Cloudflare вызвал глобальные проблемы с интернет-сервисами
В компании Cloudflare, которая предоставляет услуги для многих интернет-сайтов, произошел сбой. Представители компании сообщили, что знают о проблеме и работают над ее решением. Подробности будут опубликованы позже. Накануне сбоя Cloudflare предупреждала о плановом техническом обслуживании в своем центре в Сантьяго, которое должно было занять три часа. Из-за неполадок пользователи начали сообщать о проблемах с популярными сервисами, такими как Spotify, «Яндекс Музыка», соцсеть X и Amazon. Также наблюдаются сбои в работе ИИ-сервисов OpenAI, включая ChatGPT.

