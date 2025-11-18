Рязанский поселок останется без света 19 ноября

В связи с плановыми работами ЦУС «Рязаньэнерго» будет отключение электроэнергии в Клепиковском районе с 14:00 до 16:00: р. п. Тума: ул. Энгельса, ул. Кирова, ул. Советская, ул. Тимирязева, ул. Пушкина, пл. Пожарная, ул. Ленина.