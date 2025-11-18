Рязанские врачи помогли мужчине с редкой патологией уха

В ЛОР-отделение больницы имени Семашко обратился пациент с жалобами на стойкое снижение слуха. Мужчина многие годы занимался водными видами спорта, у него были частые наружные отиты. При обследовании врачи выявили значительное сужение слухового прохода из-за костных разрастаний. Под микроскопическим контролем медики удалили экостоз и провели пластику наружного слухового прохода.