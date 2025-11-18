В бюджет Рязанской области поступило 78,7 млрд рублей в 2025 году

Рязань
За 10 месяцев 2025 года УФНС России по Рязанской области собрала 224,1 млрд рублей налогов, что на 10,8% больше, чем за аналогичный период 2024 года. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. В бюджет Рязанской области поступило 78,7 млрд рублей. Основными источниками доходов стали налог на доходы физических лиц (НДФЛ) — 32,9 млрд рублей, налог на прибыль организаций — 18,4 млрд рублей и налог на имущество организаций — 5,4 млрд рублей. В областной бюджет поступило 62,4 млрд рублей, из которых 20,7 млрд рублей составил НДФЛ. Муниципальные образования получили 16,3 млрд рублей, включая 12,2 млрд рублей от НДФЛ.

За 10 месяцев 2025 года УФНС России по Рязанской области собрала 224,1 млрд рублей налогов в бюджет РФ, что на 10,8% больше, чем за аналогичный период 2024 года. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В бюджет Рязанской области поступило 78,7 млрд рублей.

Основными источниками доходов стали налог на доходы физических лиц (НДФЛ) — 32,9 млрд рублей, налог на прибыль организаций — 18,4 млрд рублей и налог на имущество организаций — 5,4 млрд рублей.

В областной бюджет поступило 62,4 млрд рублей, из которых 20,7 млрд рублей составил НДФЛ. Муниципальные образования получили 16,3 млрд рублей, включая 12,2 млрд рублей от НДФЛ.