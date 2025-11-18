В бюджет Рязанской области поступило 78,7 млрд рублей в 2025 году

За 10 месяцев 2025 года УФНС России по Рязанской области собрала 224,1 млрд рублей налогов, что на 10,8% больше, чем за аналогичный период 2024 года. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. В бюджет Рязанской области поступило 78,7 млрд рублей. Основными источниками доходов стали налог на доходы физических лиц (НДФЛ) — 32,9 млрд рублей, налог на прибыль организаций — 18,4 млрд рублей и налог на имущество организаций — 5,4 млрд рублей. В областной бюджет поступило 62,4 млрд рублей, из которых 20,7 млрд рублей составил НДФЛ. Муниципальные образования получили 16,3 млрд рублей, включая 12,2 млрд рублей от НДФЛ.

