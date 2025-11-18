Рязанке Прасковье Болдиной исполнилось 100 лет

Она родилась 18 ноября 1925 года. Во время войны работала слесарем на железной дороге в Рыбном. После войны вышла замуж, родила троих детей. Награждена медалью «Ветеран труда». У Прасковьи Николаевны трое детей, четверо внуков, девять правнуков, два праправнука.

Рязанке Прасковье Болдиной исполнилось 100 лет. Об этом сообщает мэрия.

