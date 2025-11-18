Рязанцы сообщили о текущем из крана «кофе»

Рязанцы сообщили о текущем из крана «кофе». Об этом сообщили в телеграм-канале «RZN LIFE». Очевидцы уточнили, что грязная вода течет на улице Советской Армии. «Улица Советской Армии приглашает всех на кофе», — шутит автор поста.