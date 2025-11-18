Рязанцам рассказали, что появится на месте железной елки на Лыбедском бульваре
Выяснилось, что появится на месте железной елки на Лыбедском бульваре. Об этом рассказали во вторник, 18 ноября, на пресс-конференции, посвященной проекту «Рязань — новогодняя столица России». Начальник управления культуры горадминистрации Надежда Майорова объяснила, что вместо елки на Лыбедском бульваре появится каток с дополнительным охлаждением. Его уже начали строить. Кроме того, для посетителей оборудуют специальные помещения, где они смогут переобуться и переодеться.
Ранее в Рязани разобрали металлическую елку в центре города.
Напомним, в 2024 году на Лыбедском бульваре также открывали каток. Но тогда его построили вокруг железной елку.