Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 18
Срд, 19
Чтв, 20
ЦБ USD 81.05 -0.08 19/11
ЦБ EUR 93.93 -0.49 19/11
Нал. USD 81.60 / 81.50 18/11 18:15
Нал. EUR 94.60 / 95.40 18/11 18:15
Новости
Итоги года New
Публикации
Студенты РТК мечтают стать мастерами в компании «Зелёный сад — наш дом...
Успешное сотрудничество девелопера и Рязанского техноло...
29 октября 15:06
2 305
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
8 210
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
7 196
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
7 795
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Все спецпроекты →
Рязанцам рассказали, что появится на месте железной елки на Лыбедском бульваре
Выяснилось, что появится на месте железной елки на Лыбедском бульваре. Об этом рассказали во вторник, 18 ноября, на пресс-конференции, посвященной проекту «Рязань — новогодняя столица России». Начальник управления культуры горадминистрации Надежда Майорова объяснила, что вместо елки на Лыбедском бульваре появится каток с дополнительным охлаждением. Его уже начали строить. Кроме того, для посетителей оборудуют специальные помещения, где они смогут переобуться и переодеться.

Выяснилось, что появится на месте железной елки на Лыбедском бульваре. Об этом рассказали во вторник, 18 ноября, на пресс-конференции, посвященной проекту «Рязань — новогодняя столица России 2026».

Начальник управления культуры горадминистрации Надежда Майорова объяснила, что вместо елки на Лыбедском бульваре появится каток с дополнительным охлаждением. Его уже начали строить.

Кроме того, для посетителей оборудуют специальные помещения, где они смогут переобуться и переодеться.

Ранее в Рязани разобрали металлическую елку в центре города.

Напомним, в 2024 году на Лыбедском бульваре также открывали каток. Но тогда его построили вокруг железной елку.