Рязанцам рассказали, что появится на месте железной елки на Лыбедском бульваре

Выяснилось, что появится на месте железной елки на Лыбедском бульваре. Об этом рассказали во вторник, 18 ноября, на пресс-конференции, посвященной проекту «Рязань — новогодняя столица России». Начальник управления культуры горадминистрации Надежда Майорова объяснила, что вместо елки на Лыбедском бульваре появится каток с дополнительным охлаждением. Его уже начали строить. Кроме того, для посетителей оборудуют специальные помещения, где они смогут переобуться и переодеться.

Выяснилось, что появится на месте железной елки на Лыбедском бульваре. Об этом рассказали во вторник, 18 ноября, на пресс-конференции, посвященной проекту «Рязань — новогодняя столица России 2026».

Начальник управления культуры горадминистрации Надежда Майорова объяснила, что вместо елки на Лыбедском бульваре появится каток с дополнительным охлаждением. Его уже начали строить.

Кроме того, для посетителей оборудуют специальные помещения, где они смогут переобуться и переодеться.

Ранее в Рязани разобрали металлическую елку в центре города.

Напомним, в 2024 году на Лыбедском бульваре также открывали каток. Но тогда его построили вокруг железной елку.