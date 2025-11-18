Путин анонсировал зеркальные меры по отмене виз для граждан Китая

Рязань
Президент России Владимир Путин объявил, что вскоре будут введены зеркальные меры по отмене виз для граждан Китая. Это заявление прозвучало на встрече с премьером КНР Ли Цяном. Путин отметил, что решение Китая ввести безвизовый режим для россиян укрепит двусторонние связи. В ответ Россия отменит визы для китайских граждан, что позитивно повлияет на экономику и гуманитарное сотрудничество, став «положительным взрывом» в развитии отношений. Ранее Китай объявил о вводе с 15 сентября пробного 30-дневного безвизового режима для российских обладателей общегражданских паспортов, распространяющегося на туризм, бизнес, гуманитарные обмены и посещение родственников.

Президент России Владимир Путин объявил, что в ближайшее время в стране вступят в силу зеркальные меры по отмене визового режима для граждан Китая. Это заявление было сделано на встрече с премьером Госсовета КНР Ли Цяном, передает Интерфакс.

Путин отметил, что решение Китая ввести безвизовый режим для российских граждан будет способствовать укреплению связей между двумя странами.

«Мы благодарны нашим китайским друзьям за этот жест доброй воли. С нашей стороны в самое ближайшее время вступят в силу зеркальные меры для граждан Китайской Народной Республики, посещающих Россию», — сказал президент.

Путин подчеркнул, что отмена визового режима приведет к значительным изменениям как в экономической, так и в гуманитарной сфере. Он выразил уверенность, что это станет «хорошим, положительным 'взрывом' развития наших отношений».

Напомним, что ранее МИД Китая объявил о введении пробного 30-дневного безвизового режима для россиян с 15 сентября. Этот режим касается обладателей общегражданских заграничных паспортов и распространяется на туристические и деловые поездки, а также на гуманитарные обмены и посещение родственников.