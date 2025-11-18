Рязань
Повышенные выплаты контрактникам в Рязанской области утвердили до 31 декабря
