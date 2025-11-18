Повышенные выплаты контрактникам в Рязанской области утвердили до 31 декабря

Замначальника рязанского пункта отбора на военную службу по контракту Валерия Романова заявил, что Рязанской области одна из самых высоких выплат по контрактам для бойцов СВО. Его комментарий опубликовали в газете «Рязанские ведомости». В совокупности с федеральной выплатой размер выплат достигает 2,4 миллиона рублей. По словам заместителя начальника пункта отбора на военную службу в Рязани Валерия Романова, на данный момент такая выплата является одной из самых высоких по России. При этом эта мера поддержки действует только до 31 декабря. Напомним, в Рязанской области увеличили в два раза размер единовременной выплаты контрактникам.

Замначальника рязанского пункта отбора на военную службу по контракту Валерия Романова заявил, что Рязанской области одна из самых высоких выплат по контрактам для бойцов СВО. Его комментарий опубликовали в газете «Рязанские ведомости».

В совокупности с федеральной выплатой размер выплат достигает 2,4 миллиона рублей. По словам заместителя начальника пункта отбора на военную службу в Рязани Валерия Романова, на данный момент такая выплата является одной из самых высоких по России.

При этом эта мера поддержки действует только до 31 декабря.

Напомним, в Рязанской области увеличили в два раза размер единовременной выплаты контрактникам.