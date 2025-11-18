Ночью в Рязани произошло ДТП
По словам очевидцев, авария с участием «Лады» случилась 17 ноября около ТРЦ «Премьер». На опубликованных кадрах видно, что у машины повреждено заднее стекло и бампер. Информации о пострадавших нет. Официальная информация уточняется.
Ночью в Рязани произошло ДТП. Об этом сообщили в соцсетях.
По словам очевидцев, авария с участием «Лады» случилась 17 ноября около ТРЦ «Премьер». На опубликованных кадрах видно, что у машины повреждено заднее стекло и бампер.
Информации о пострадавших нет. Официальная информация уточняется.