Ночью в Рязани произошло ДТП

По словам очевидцев, авария с участием «Лады» случилась 17 ноября около ТРЦ «Премьер». На опубликованных кадрах видно, что у машины повреждено заднее стекло и бампер. Информации о пострадавших нет. Официальная информация уточняется.