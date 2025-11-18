НАТО начала боевые учения с применением артиллерии недалеко от границы России
В них участвуют 2,2 тысячи военных, включая подразделение из Польши, 500 единиц техники. Комиссар ЕС по обороне Андрюс Кубилюс, ссылаясь на разведку Германии, Дании, Финляндии, Нидерландов и стран Балтии заявил, что Россия якобы готовится к нападению на одну из стран НАТО уже в 2027 году.
