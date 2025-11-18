Набиуллина прокомментировала рост жалоб на необоснованную блокировку счетов
Глава Центробанка Эльвира Набиуллина прокомментировала рост жалоб на необоснованную блокировку счетов. Об этом пишут «Плохие новости».
По ее словам, ЦБ «перегнул палку, борясь с мошенничеством».
Она отметила, что клиентам не всегда объясняли, почему заблокировали те или иные средства.
«Надеюсь, что эта проблема будет решена», — сообщила Набиуллина.
Напомним, пользователи в соцсетях массово жаловались на необоснованные блокировки переводов.