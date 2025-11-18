Мошенники заставили рязанку продать автомобиль и перевести им деньги

Мошенники заставили рязанку продать автомобиль и перевести им деньги. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

Женщина сообщила, что неизвестный обманом заставил ее продать свой автомобиль марки «Volkswagen Polo» мужчине, который не знал о преступлении.

Деньги, полученные от продажи, она перевела на счета телефонных аферистов.

Возбуждено уголовное дело по факту хищения денежных средств в особо крупном размере.

По результатам расследования следователем принято решение о приостановлении следствия, ввиду неустановления лица, подлежащего привлечению в качестве подозреваемого.

Однако принятое решение было отменено прокурором, в связи с необходимостью установления лиц, на чьи счета поступили денежные средства, а также местонахождения транспортного средства.

Проведена психолого-психиатрическая экспертиза в отношении женщины, которая подтвердила, что она не осознавала истинных намерений мошенников и совершила сделку под влиянием обмана.

Действуя в интересах потерпевшей, прокурор обратился в суд о признании договора купли-продажи автомобиля недействительным.