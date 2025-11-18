Губернатор Павел Малков: за месяц озеленения в Рязанской области высадили более 18 тысяч саженцев

Губернатор Рязанской области Павел Малков провел рабочую встречу с заместителем Председателя Правительства региона Рустамом Халиковым. Обсуждались результаты очередного этапа озеленения Рязани и других муниципалитетов, состояние объектов водоподготовки и водоснабжения, другие темы в сфере ЖКХ. Об этом сообщили на сайте Правительства региона.

«За месяц озеленения в Рязанской области высадили более 18 тысяч саженцев: кустарники, хвойные и лиственные деревья. В работе участвовали все муниципалитеты. Самые активные: Кораблинский и Пителинский округа, Захаровский, Сараевский и Александро-Невский районы. Активно используем растения, выращенные на территории региона. В муниципалитетах начинаем „оживлять“ муниципальные питомники. Следующий этап — контроль за приживаемостью посадок и уход, а также планирование мест для озеленения на следующий год», — подвел итог встречи губернатор.

Павел Малков подчеркнул, что за последние несколько лет благодаря федеральному проекту «Чистая вода» и региональным программам построено 66 водозаборов, станций водоподготовки и новых водопроводных сетей. Большинство работают нормативно, но есть объекты, которым нужен более тщательный контроль. Для них будут предусмотрены дополнительные средства на эксплуатацию и телеметрию.