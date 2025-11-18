Губернатор Павел Малков: год 930-летия Рязани завершаем большим зимним праздником

Губернатор Павел Малков прокомментировал мероприятия, которые запланировано провести в регионе в рамках проекта «Рязань — Новогодняя столица России 2026 года». Об этом сообщила пресс-служба Правительства Рязанской области.

«Год 930-летия Рязани завершаем большим зимним праздником. Проект „Новогодняя столица“ Министерства культуры России стал доброй традицией и важной частью подготовки к главному празднику страны, — отметил Павел Малков, — С 13 декабря по 10 января рязанцев и гостей региона ждет яркая и насыщенная программа».

Центральной площадкой станет Лыбедский бульвар: тематические зоны, арт-объекты, новогодние и гастрономические ярмарки, каток и многое другое. На главной сцене у цирка пройдут праздничные концерты и театрализованные представления.

По словам Губернатора, новогоднее настроение будет повсюду: на Рязанской ВДНХ и Подбелке, в Лесопарке и ЦПКиО, театрах, музеях, парках и общественных местах. Каждый подготовил свои сюрпризы и активности.