Группа «Градусы» выступит на закрытии фестиваля «Рязань — Новогодняя столица 2026»
Фестиваль завершится 7 января 2025 года праздничным концертом на главной сцене около цирка на Лыбедском бульваре.
Стало известно, кто станет хедлайнером концерта в честь завершения фестиваля «Рязань — Новогодняя столица 2026». Об этом рассказали на пресс-конференции во вторник, 18 ноября.
На закрытии выступит группа «Градусы».
Фестиваль завершится 7 января 2026 года праздничным концертом на главной сцене около цирка на Лыбедском бульваре.
Напомним, ранее в Рязани представили полную программу фестиваля «Новогодняя столица — 2026».