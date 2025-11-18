Группа «Градусы» выступит на закрытии фестиваля «Рязань — Новогодняя столица 2026»

Стало известно, кто станет хедлайнером концерта в честь завершения фестиваля «Рязань — Новогодняя столица 2026». Об этом рассказали на пресс-конференции во вторник, 18 ноября.

На закрытии выступит группа «Градусы».

Фестиваль завершится 7 января 2026 года праздничным концертом на главной сцене около цирка на Лыбедском бульваре.

Напомним, ранее в Рязани представили полную программу фестиваля «Новогодняя столица — 2026».