С 2026 года порог НДС для малого бизнеса будет снижен до 20 миллионов

Госдума приняла во втором чтении законопроект, который предусматривает поэтапное снижение порога годовой выручки для предпринимателей, использующих упрощенную (УСН) и патентную (ПСН) системы налогообложения, при котором у них возникает обязанность уплачивать НДС. Об этом пишет ТАСС.
Третье чтение законопроекта запланировано на 20 ноября.
Согласно новой редакции, с 2026 года порог будет снижен с 60 миллионов рублей до 20 миллионов рублей, затем в 2027 году — до 15 миллионов, а в 2028 году — до 10 миллионов рублей. Это изменение направлено на предотвращение схем дробления бизнеса.
Кроме того, законопроект сохраняет льготы по НДС для продажи российского программного обеспечения и позволяет применять ПСН в стационарной торговле и грузоперевозках. Однако, как и планировалось изначально, будет отменено освобождение от НДС для операций, связанных с обслуживанием банковских карт и обработкой данных. Для добывающих компаний вводится нулевой НДС при продаже продукции аффинажным компаниям.