Студенты РТК мечтают стать мастерами в компании «Зелёный сад — наш дом...
Успешное сотрудничество девелопера и Рязанского техноло...
29 октября 15:06
2 305
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
8 210
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
7 196
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
7 795
Госдума одобрила повышение НДС до 22% в России
Госдума во втором чтении одобрила повышение НДС с 20% до 22%, начиная с 1 января 2026 года. Льготная ставка 10% сохранится для продуктов питания, лекарств и книг, но молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира будут облагаться по новой ставке 22%. Для малых и средних предпринимателей, впервые переходящих на НДС в 2026 году, введён мораторий на ответственность за ошибки и возможность единовременного изменения выбора пониженных ставок. Организации и предприниматели на УСН с концессионными соглашениями в малых населённых пунктах смогут применять ставки 5% и 7% на услуги. Также предусмотрено освобождение от НДС для некоторых общественных организаций и при передаче недвижимости государству. Третье чтение законопроекта назначено на 20 ноября.

Госдума во втором чтении одобрила законопроект о повышении ставки налога на добавленную стоимость (НДС) с 20% до 22%. Об этом пишет РИА Новости.

Изменения вступят в силу с 1 января 2026 года, но для важных товаров, таких как продукты питания, лекарства и книги, сохранится льготная ставка в 10%.

Однако молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира теперь будут облагаться по новой ставке 22%.

Для малых и средних предпринимателей, которые впервые перейдут на НДС в 2026 году и допустят ошибки, введен мораторий на ответственность. Им также разрешат один раз изменить выбор пониженных ставок НДС.

Кроме того, организации и предприниматели, работающие по упрощенной системе налогообложения (УСН) и имеющие концессионные соглашения в небольших населенных пунктах, смогут применять ставки 5% и 7% на свои услуги.

Также предусмотрено освобождение от НДС для некоторых общественных организаций и при передаче недвижимости для государственных нужд. Третье чтение законопроекта пройдет 20 ноября.