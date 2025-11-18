Госдума одобрила повышение НДС до 22% в России

Госдума во втором чтении одобрила законопроект о повышении ставки налога на добавленную стоимость (НДС) с 20% до 22%. Об этом пишет РИА Новости.
Изменения вступят в силу с 1 января 2026 года, но для важных товаров, таких как продукты питания, лекарства и книги, сохранится льготная ставка в 10%.
Однако молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира теперь будут облагаться по новой ставке 22%.
Для малых и средних предпринимателей, которые впервые перейдут на НДС в 2026 году и допустят ошибки, введен мораторий на ответственность. Им также разрешат один раз изменить выбор пониженных ставок НДС.
Кроме того, организации и предприниматели, работающие по упрощенной системе налогообложения (УСН) и имеющие концессионные соглашения в небольших населенных пунктах, смогут применять ставки 5% и 7% на свои услуги.
Также предусмотрено освобождение от НДС для некоторых общественных организаций и при передаче недвижимости для государственных нужд. Третье чтение законопроекта пройдет 20 ноября.